استشهاد قائد كتيبة بالأمن المركزي إثر تبادل إطلاق نار مع مجرمين بالدقهلية

استشهد المقدم محمد حسان بركات، قائد كتيبة الدعم بقطاع الشهيد السواح بالمنصورة، إثر طلق نارى أودى بحياته، خلال تبادل إطلاق نار مع عناصر إجرامية بقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بورد إشارة من مستشفى دكرنس العام، باستشهاد المقدم محمد حسان بركات متأثرًا بإصابته بطلق ناري، نتيجة اشتراكه في إحدى المأموريات الأمنية للقبض على عناصر إجرامية خطرة بقرية ديمشلت.

وأكد أحد المصادر الأمنية، أنه تم مصرع 9 عناصر إجرامية فى مداهمة أمنية للقضاء على البؤر الإجرامية بديمشلت مركز دكرنس في الدقهلية، واستشهد المقدم محمد حسان بركات متأثرًا بإصابته بطلق ناري نتيجة اشتراكه في تلك المأموريات الأمنية.

وكان آخر ما كتبه الشهيد على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فى 6 فبراير الجاري: "أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى".

وأعلنت أسرته عن إقامة صلاة الجنازة بمجمع الرضوان في جديلة بعد صلاة العصر اليوم، والدفن بمقابر الأسرة في منطقة جديلة بالمنصورة.