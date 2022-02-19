وكيله يكشف كواليس رحيل براون عن تدريب الإسماعيلي

تحدث أحمد حسن وكيل خوان براون مدرب الإسماعيلي السابق عن تفاصيل رحيله عن تدريب فريق الكرة خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عندما جاء خوان براون كان بناءً على خطة مشروع من جانب الإدارة، ومن هذا المُنطلق تم التعاقد مع المدرب لمدة 3 سنوات".

وأضاف: "الوقت لم يُسعف المدير الفني الذي كان يعمل تحت ضغط غير عادي، ولكي أقوم بتلخيص الموقف أن ما حدث تصادم بين الواقع والطموح".

وأوضح: "أنا لست وكيلًا للمدرب فقط ولكني أحد أبناء الإسماعيلي، وأستطيع قول إن إنهاء التعاقد كان بناءً على رغبة الطرفين، والإدارة كانت لديها النية في استمرار المدرب ولكن الضغوط كانت عالية من الجماهير".

وتابع: "خوان براون كان يعرف أن مشروعه سيتحسن مع الوقت، ولكن لم يتم الصبر عليه، خاصة وأن النتائج كانت سلبية".

واختتم: "أنا سألت المدير الفني عن إمكانية استمراره فوجدته أخذ القرار، لأنه كان يتعرض لضغط ويعمل في أجواء صعبة جدًا، كان يرى سب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي".