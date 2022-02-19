شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء اليوم السبت، توافد الوفود السياحية عليها عقب تساقط الثلوج عليها منذ الساعات الأولى من مساء اليوم، للاستمتاع بأجواء المدينة الشتوية، والثلوج التي تحولها إلى قلعة بيضاء على غرار الدول الأوروبية.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم توافد مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط الثلوج على المدينة، مؤكدًا أن نسبة الإشغالات السياحية لأول مرة تتخطى الـ 90 % منذ فترة طويلة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، إنه جرى التواصل مع الوفود السياحية التي توجد على قمة جبل موسى، وإمدادهم بكميات كافية من البطاطين والمشروبات الساخنة، وجميعهم في صحة جيدة وسوف يهبطون في الصباح عقب الاستمتاع بمشهد شروق الشمس.

على جانب أخر، قال أسامة إبراهيم، مدير أحد الفنادق بدينة سانت كاترين، إنه يوجد إقبال سياحي على الفنادق السياحية بالمدينة منذ صباح اليوم، للاستمتاع بمشهد تساقط الثلوج على المدينة.

وأكد أن أكثر الوفود السياحية التي توافدت مساء اليوم على المدينة من دولتي ماليزيا، وأندونيسيا، وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا على أعلى مستوى.