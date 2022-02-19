ميار شريف تواجه الرومانية كرستيا في بطولة قطر المفتوحة للتنس

تواجه ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 65 عالميا نظيرتها الرومانية سورانا كرستيا المصنفة رقم 31 عالميا في الدور الأول لبطولة قطر توتال المفتوحة .

وتعتبر بطولة قطر المفتوحة إحدى أقوى البطولات في المنطقة العربية وهي تابعة لبطولات رابطة محترفات التنس WTA ذات الـ1000 نقطة والتي تتعدى مجموع جوائزها 20 مليون جنيه مصري.

وتلعب ميار أول مبارياتها في الواحدة ظهر غدا الأحد مع الرومانية كرستيا وتذاع البطولة على قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة .

الجدير بالذكر أن نجمة التنس المصرية في جولة تستغرق شهرين، تلعب خلالها مجموعة من أكبر البطولات العالمية، بعد أن دخلت عالم الكبار في نهاية العام السابق، بعد أن قفزت في التصنيف العالمي أكثر من ١٠٠ مركز، مما أهلها للترشح من قبل رابطة محترفات التنس لجائزة "أفضل لاعبة صاعدة في العالم" في مطلع العام الحالي.

وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للبطلة المصرية في البطولات العالمية هذا الموسم، أخرهما في الدور الأول لبطولة دبي المفتوحة وقبلها في الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة إحدى بطولات التنس الكبرى.

وكانت ميار شريف قد تقدمت ركز وحيد لتحتل المرتبة ٦٥ عالميا بعد العديد من الإنجازات المتتالية لتكون اللاعبة المصرية الأولى التي تصل إلى هذا المركز.