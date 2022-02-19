الهولندية شخاوته تتوج بذهبية في التزلج السريع بأولمبياد بكين

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توجت الهولندية إيرين شخاوته اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في التزلج السريع "انطلاق جماعي" للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.

وجنت شخاوته ثمار تألقها في منافسات التزلج السريع في الأولمبياد الحالي، بحصد الميدالية الذهبية الثالثة لها في المنافسات.

كانت شخاوته قد توجت بذهبيتي ثلاثة ألاف متر وخمسة ألاف متر، كما أحرزت برونزية سباق المطاردة للفرق في الدورة الحالية.

واحتلت الكندية ايفاني بلوندين المركز الثاني لتحرز الفضية، وتلتها الإيطالية فرانشيسكا لولوبريجيدا في المركز الثالث لتنتزع البرونزية.

وتتصدر هولندا قائمة الأكثر حصدا للميداليات في التزلج السريع برصيد ست ذهبيات، وذلك مع ختام السباق الـ 14 الأخير في اللعبة خلال الدورة الأولمبية الحالية.

واحتلت النجمة الألمانية المخضرمة كلاوديا بيشتاين، المتوجة خمس مرات في الأولمبياد، المركز التاسع في سباق اليوم.

وشاركت بيشتاين في السباق قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها الخمسين، وقد كانت الدورة الأولمبية هي الثامنة في مسيرتها.