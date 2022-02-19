لجنة فلسطينية شكلتها منظمة التحرير للاتصال مع الأطراف الدولية تبدأ أعمالها اليوم

تبدأ لجنة فلسطينية شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية للاتصال مع الأطراف الدولية أعمالها اليوم السبت، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن نشاط اللجنة سيتضمن حث الأطراف الدولية على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها بشأن القضية الفلسطينية والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مجدلاني إلى أن هدف نشاط اللجنة التشاور مع الأطراف الإقليمية ووضعها أمام مسؤولياتها "حتى لا يتحمل الجانب الفلسطيني وحده مسؤولية الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل" بشأن تدمير عملية السلام.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير تبنى في اجتماعات له في السادس من الشهر الجاري استمرت يومين، تعليق الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

في هذه الأثناء اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير، الصندوق القومي اليهودي بأنه يمثل شريكا لدعم نشاطات الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية.

وأشار المكتب الوطني ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إلى إعلان الصندوق القومي اليهودي مؤخرا عن استئناف نشاطاته الداعمة للاستيطان وذلك بعد توقف جزئي دام ثلاثة أعوام، عبر تحويل مبلغ 20 مليون شيقل إسرائيلي هذا العام لصالح مشاريع استيطانية.