أشاد الألماني، توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، بما يقدمه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، وهداف ليفربول الإنجليزي، مع ناديه والفراعنة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه تعجب من غيابه عن التشكيل المثالي لـ "فيفا" العام الماضي.

وعلق مولر، في لقاءه عبر قناة "إم بي سي مصر"، على من يستحق الفوز بالكرة الذهبية، روبرت ليفاندوفسكي أم ميسي أم محمد صلاح أم رونالدو، مع العلم أن ميسي هو من فاز بها لعام 2021، قائلا: "الأصل في الأمر هو أن التصويت في ترشيحات الكرة الذهبية يعتمد على أصوات الصحفيين الذين لديهم الحق في التصويت وهي التي تقرر الفائز دائمًا، إذا سارت الأمور بشكل صحيح حسبما أظن، والفائز دائمًا هو الذي لديه أكبر عدد من الأصوات".

وأوضح: "وبالتالي فاز ميسي بالكرة الذهبية، قد يكون لنا في بايرن ميونخ رأي مختلف، لأننا نرى كل يوم كيف يسجل ليفاندوفسكي الأهداف ويتصرف في الملعب، ومن الطبيعي أيضًا أنه ربما يكون هناك الكثير من الناس في مصر يقولون أن محمد صلاح هو من يستحق الفوز، يمكنني أن أتفهم ذلك لأنه يلعب أيضًا بشكل رائع".

وشدد: "ودائمًا ما يتحمس الناس لمواطنيهم أو الذين يلعبون ضمن صفوف فريقهم، ولكن هناك أيضًا الكثير من المشجعين والصحفيين من أمريكا الجنوبية، الذين أخذوا في الاعتبار أداء ميسي في كأس كوبا أمريكا".

وأتم: "كما تعلمون دائمًا ما يكون هذا صعبًا للغاية، لأنه في النهاية كل شخص لديه لاعبه المفضل، ولكن في الواقع تلك الألقاب الفردية ليست أهم شيء في كرة القدم، بل الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب".