قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن روسيا تستعد لضرب أوكرانيا، لكنّ صرّح في الوقت نفسه الغزو الروسي "ليس حتميا".

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، وذلك في خضم توترات على الحدود الأوكرانية الروسية.

وعبّر الوزير الأمريكي، عن أمله في أن يتراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حافة المواجهة، وطالبه في الوقت نفسه أن يعرف أن واشنطن ستقف مع حلفائها.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلن أنّ أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حاليًّا شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

وأضاف: "بين 40 إلى 50% من تلك القوات اتّخذت وضعية هجومية.. لقد انتشرت في نقاط تجمّع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".