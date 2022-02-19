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العراق: إعادة 95 عائلة نازحة من جبال مكحول

( د ب أ)
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 10:40 ص

أعلن قائد عمليات صلاح الدين في العراق، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، إعادة 95 عائلة نازحة من منطقة الصد في جبال مكحول اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء الركن حاتم قوله إنه "ستتم إعادة العوائل النازحة من منطقة الصد في جبال مكحول والبالغ عددها 95 عائلة صباح اليوم إلى قراهم التي نزحوا منها بعد تأجيل العملية العسكرية المقررة".

وأضاف أن "النزوح لتلك العوائل كان بسبب العمليات العسكرية لملاحقة عناصر داعش الإرهابية في تلك القرى".

وعن العمليات الاستباقية قال اللواء حاتم إنه "تم قتل اثنين من الإرهابيين في وادي اللبن بمنطقة حمرين القريبة من سد نهر العظيم والاستيلاء على زوارق عدد اثنين وأسلحتهم وتدمير ثلاث مضافات".

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