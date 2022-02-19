صورة - محكمة إسبانية تنسب فتاة عمرها 22 عاما لـ صامويل إيتو وغرامة مالية

أعلنت المحكمة الابتدائية رقم 83 بمدريد أن لاعب كرة القدم الكاميروني السابق صامويل إيتو هو الأب الشرعي والبيولوجي، لإريكا دو روزاريو نيفيس البالغة من العمر 22 عامًا.

ولم يعترف إيتو بابنته من امرأة تُدعى أديليوسا، قامت برفع دعوى قضائية على نجم برشلونة السابق، أقام معها الكاميروني علاقة حميمية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحكم كان غيابيًا حيث لم يتواجد إيتو في الجلسة، ويتم نظر الدعوى من 2018.

وكانت والدة الشابة قد التقت بإيتو، في ملهى ليلي بمدريد عام 1997، عندما كان لاعبًا في ليجانيس، خلال صديق مُشترك كان يعمل في نفس الملهى.

ونتيجة للعلاقة، في فبراير 1998، اكتشفت المرأة أنها حامل، فأخبرته بذلك، وخلال فترة الحمل، حاولت التواصل مع إيتو، لكنه لم يرد على مكالماتها الهاتفية أو رسائلها الإلكترونية، حيث حاولت إخباره بأنها على وشك الولادة ولكنها لم تتلق أي رد من إيتو.

ولدت الفتاة عام 1999 في مستشفى ألاركون في مدريد، عندما كان إيتو لاعبًا في إسبانيول، دون أن يتعرف عليها اللاعب في أي وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم صدرّ على إيتو، بعد أن قدمت أديليوسا أدلة بيولوجية تدعم شهادتها، مما جعل القاضي يعترف بالدعوى.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة ألزمت لاعب برشلونة السابق، بدفع مبلغ شهري لابنته قدره 1400 يورو بأثر رجعي مُنذ رفع الدعوى.