كول إنديا للفحم تواجه صعوبة في استمرار الانتاج بدون رفع الأسعار

حذرت شركة كول انديا ليمتد المملوكة للدولة من أن أنتاج الوقود ربما يواجه عراقيل مما يخاطر بتهديدات جديدة لامدادات الطاقة للبلاد ، إذا لم تتمكن الشركة من زيادة الأسعار.

وتواجه الشركة، التي تعد أكبر منتج للفحم في العالم ، ضغوط تكلفة من ارتفاع يلوح في الافق في المرتبات و اسعار أعلى للديزل المستخدم في تشغيل معدات المناجم.

وقال رئيس الشركة برامود اجروال ، في اتصال هاتفي مع محللين، إن بعض وحدات الشركة "تجد من الصعب الاستمرار بدون رفع الأسعار"،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسوف يتطلب رفع اسعار الفحم في الاتفاقيات الخاصة بالامدادات على المدى الطويل دعم الحكومة، التي تبحث تأثير ارتفاع الاسعار على التضخم والاقتصاد الأوسع نطاقا للبلاد.

وذكرت بلومبرج أن شركة كول انديا تواصل التعرض لضغط حكومي للحفاظ على امدادات الفحم الاحفوري، الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد نحو 70%من الكهرباء.