مولر: أتمنى رؤية ملعب الأهلي «بايرن ميونخ المصري» عند زيارتي لمصر

أكد الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، أنه يود زيارة النادي الأهلي، حال زيارته لمصر يومًا ما، واصفًا إياه بـ بايرن ميونخ المصري.

وسبق لـ مولر مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، العام الماضي، في نصف نهائي البطولة حيث فاز بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

وسُئل مولر عما يود أن يراه إذا زار مصر يومًا ما، قائلا في لقاءه عبر قناة "إم بي سي مصر": "نعم بالطبع، سأتعرف على التاريخ والحضارة المصرية المعروفة، ولكن بالطبع سأزور أيضًا العاصمة".

وأضاف: "أود أن أرى ملعب نادي بايرن ميونخ المصري، أقصد الأهلي، وأرى كيف تُشجع كرة القدم في مصر لأن لدي انطباع كبير بأن الكثير من المشجعين هناك لديهم شغف شديد بكرة القدم، وأعتقد أنها ستكون فرصة ممتعة لي كثيرًا".