استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون العمل بدوام كامل لمدة 4 أيام أسبوعيا

أكشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون العمل بدوام كامل لمدة أربعة أيام أسبوعيا، وهو الإجراء الذي تم إقراره في بلجيكا.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" بتكليف محطتي "آر تي إل" و"إن تي في".

وأظهرت النتائج أن 71% من الألمان يرحبون بتبني ألمانيا لهذا النموذج، مقابل 22% رأوا أن هذا النموذج ليس جيدا وذلك حسب بيان أذاعته المحطتان اليوم السبت.

وأوضحت القناتان أن "النموذج البلجيكي" حظى بالتأييد ولاسيما في الشريحة العمرية بين 30 و44 عاما حيث وصلت نسبة التأييد إلى 81% وكذلك الأشخاص أصحاب المؤهلات الدراسية الأعلى (الثانوية العامة، دراسة جامعية) بنسبة تأييد بلغت 75%.

يذكر أن العاملين في بلجيكا سيتمكنون مستقبلا من توزيع ساعات دوامهم الأسبوعية بين 4 أو 5 أيام كل أسبوع دون تغيير في مجموع ساعات الدوام وهو ما سيتطلب من العاملين بدوام كامل زيادة عدد ساعات عملهم اليومية حتى يتمكنوا من إنجاز ساعات دوامهم المطلوبة في أربعة أيام.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كرو صرح بأن النموذج الجديد سيتيح للعاملين مزيدا من المرونة والحرية مشيرا إلى أنه سيعود بالنفع على الموائمة بين العمل والحياة الشخصية.

وأوضحت النتائج أن 59% من العاملين في ألمانيا سيختارون نموذج العمل بـ4 أيام أسبوعيا إذا ما أتيح لهم الاختيار، فيما قال 31% من العاملين إنهم يفضلون الإبقاء على العمل بنظام 5 أيام أسبوعيا.