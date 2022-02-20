انطلاق القافلة الأولى لمعتمري فلسطين إلى الأراضي المقدسة خلال أسبوعين

تنطلق القافلة الأولى لمعتمري المحافظات الجنوبية الفلسطينية خلال أسبوعين إلى الأراضي المقدسة بالسعودية.

وأعلن الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، توقيع اتفاقية لنقل المعتمرين من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

وقال البكري إنه وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس وبتعليمات ومتابعة من الدكتور محمد أشتية رئيس مجلس الوزراء، وقعت الاتفاقية بين الخطوط الجوية الفلسطينية وكل من شركتي "لاكي تورز" المصرية ويمثلها اللواء محمد رضا داود رئيس مجلس الإدارة، وشركة "جوباص" ويمثلها فادي ماهر نصيف، وجمعية شركات الحج والعمرة، برعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

وأوضح أن على جميع المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة من المحافظات الجنوبية التسجيل خلال الأسبوع القادم، وأنه سيكون انطلاق القافلة الأولى خلال أسبوعين إلى الديار المقدسة.

وتوجه بالشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات والحرص على تمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من تأدية العمرة والسفر من معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي، والتي كانت بتوجيهات من رئيس الجمهورية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة الأخوة في الأجهزة الأمنية والمدنية المصرية التي تعمل بكل مسؤولية؛ من أجل تسهيل سفر المعتمرين.