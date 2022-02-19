تحالف مصرفى يوافق على تسوية مديونيات تراى أوشن للبترول مقابل 60% من أصل الدين







وافق تحالف مصرفى يضم 5 بنوك على عرض التسوية المقدم من شركة «تراى اوشن» للبترول لسداد المديونيات المستحقة على الشركة لصالح البنوك بحوالى 300 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة عرضت على البنوك سداد نحو 60% من أصل الدين وإعدام المبالغ المتبقية لإغلاق التسوية بين الطرفين، وهو ما وافقت عليه البنوك الدائنة التى قامت فى وقت سابق بتكوين مخصصات 100% لهذه المديونية المتوقع التوصل الى اتفاق بشأنها خلال شهر.

وتعود المديونية الى قيام البنك التجارى الدولى بترتيب قرض مشترك بقيمة 300 مليون دولار للمساهمة فى تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع حفر بترول فى جنوب السودان لصالح شركة تراى اوشن التابعة للشركة الكويتية المصرية القابضة، ولكن لأسباب تتعلق بالأوضاع داخل السودان لم يستكمل المشروع.

وكانت الشركة الكويتية المصرية القابضة، قد وقعت فى 25 مارس من العام 2008 عبر ذراعها الاستثمارية «تراى اوشن انيرجى» اتفاقية مع شركة سودابت للدخول فى شراكة من حصة سودابت فى كونسورتيوم نفط جنوب السودان بسعة انتاجية 260 ألف برميل يوميا من النفط الخام.على أن تدفع «تراى اوشن» 400 مليون دولار نصيبها فى الشراكة وبموجبه تحصل على 60% من الاسهم ويتبقى لسودابت 40%.