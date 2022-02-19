تحدث جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني عن مباراته أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال جواو موتا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "اللعب ضد الأهلي مهمة صعبة خاصة أنه فريق كبير ويمتلك خبرات طويلة في البطولات الإفريقية، والهلال استعد للمباراة بشكل جيد للغاية، كل تركيزي كان ينصب على فريقي خاصة أنني أعيد بناء الفريق".

وأكمل: "لم يصل لاعبو الهلال إلى أفضل مستوياتهم من الناحية البدنية، خاصة أن الفريق لم يخض العديد من اللقاءات الرسمية، وحاولت إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقي لأقصى درجة ممكنة والاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب، الهلال حاول اللعب بأسلوب تكتيكي يقلل من القدرات الهجومية للأهلي".

وتابع: "الهلال يُعاني في اللقاءات الأخيرة من عدم القدرة على تسجيل الأهداف رغم صناعة الفرص، والفريق قدم أداءً جيداً أيضاً في الجولة الأولى ولكنه يعانى بشكل واضح في استغلال الفرص وهو ما أحاول تحسينه مستقبلاً".

واستطرد: "سأحاول علاج هذه الظاهرة خاصة أن الهلال لعب بشكل جيد أمام الأهلي ولكنه يعاني بشكل واضح في استغلال الفرص، وسنسعى لتحقيق الفوز على المريخ في لقاء الديربي، هذه المباراة سيكون لها خصوصية وأجواء مميزة وبالتالي سيسعى الفريق للتسجيل ويكافح لتحقيق الفوز".

واختتم: "لا أفكر فيما مضى ولست قلقاً من النقاط أو التصنيف بقدر البحث عن الفوز سواء داخل أو خارج الملعب، والأهلي يملك لاعبين مميزين خاصة محمد مجدي أفشة الذي جذب انتباهي بجانب لاعب الارتكاز الدفاعي الذي لا أتذكر اسمه ولكنه يقدم مستويات مميزة".