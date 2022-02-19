وزير التعليم: مؤتمران صحفيان لإعلان تفاصيل نظام الثانوية والمرحلة الأولى من التعيينات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مواعيد الدراسة لن تتغير في شهر رمضان الكريم، موضحًا أن اليوم الدراسي ينتهي في وقت بعيد عن وقت الإفطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه بعد أسبوعين من بداية الفصل الدراسي (ينطلق السبت)، سيتم عقد مؤتمرين صحفيين، لإعلان نظام امتحانات المرحلة الثانوية، والمرحلة الأولة من تعيينات المعلمين.

وتابع: "أي شيء يُطرح في هذين الموضوعين قبل انعقاد المؤتمرين لا أساس له من الصحة .. هناك من يروج لإشاعات".