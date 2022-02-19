فيديو- ليفربول يغازل صلاح بالعربية ويحتفل بوصوله لـ150 هدف مع الريدز

احتفل فريق ليفربول بوصول النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، إلى هدفه الـ150 بقميص الريدز، بعدما أحرز هدفا أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ليفربول للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نورويتش سيتي، في اللقاء الذي اقيم اليوم السبت، على ملعب أنفيلد بالجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لليفربول عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "والنَّصْرُ من جُلَسائِهِ دونَ الورى.. والسَّعد والإقبالُ من أعوَانه".

وأضافت: "150 لحظة لن تُنسى أسعدنا فيها الملك، 150 هدفًا لمحمد صلاح حامد محروس غالي مع ليفربول".

وأكملت صفحة ليفربول: "الملك المصري محمد صلاح يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر".

وكان ليفربول قد نجح في تقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، حيث امتلك الريدز 57 نقطة فيما ظل السيتي في الصدارة برصيد 63 نقطة.

⚽️ مـ0ـحـ5ـمـ1ـد ⚽️



الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lVpQqgebzs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022