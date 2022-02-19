«عامر جروب» تتلقى إنذارا من «المجتمعات العمرانية» لتراجع معدلات تنفيذ مشروع بورتو المنيا

تلقت شركة عامر للتنمية السياحية التابعة لمجموعة عامر جروب إنذارا من هيئة المجتمعات العمرانية، بسبب تراجع معدلات تنفيذ مشروع «بورتو المنيا» بمدينة المنيا الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المرحلة الأولى للمشروع المقام على مساحة 56 فدانا بمدينة المنيا الجديدة من المخطط أن تنتهى فى يونية 2022 ولكن حجم التنفيذ لم يتجاوز 7% مقارنة بالمعدل المتفق عليه ما بين 20 ــ 25% ــ حسب شروط التعاقد.

ومن المخطط أن تنتهى الشركة من تنفيذ المشروع خلال عام 2026 ــ حسب التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية حيث يجرى التنفيذ خلال أربع مراحل ولكن معدل التنفيذ لم يصل الى النسبة المتفق عليها الامر الذى دفع الهيئة لتوجيه إنذارا للشركة.

وفى ديسمبر 2020 أعلنت شركة عامر جروب عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على شراء قطعة أرض بمساحة 56 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى بمدينة المنيا الجديدة.

وأعلنت الشركة نهاية الاسبوع الماضى عن توقيع عقد تمويل بقيمة 650 مليون جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو المنيا ومشروع بورتو سعيد.

وأوضحت عامر، أن التمويل ينقسم الى 350 مليون جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو المنيا والذى يقام على مساحة 250 ألف متر مربع، و300 مليون جنيه تسهيل ائتمانى لتمويل مشروع بورتو سعيد والذى يقام على مساحة 400 ألف متر مربع.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة عامر القابضة ــ عامر جروب، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، ارتفاع أرباحها بنسبة 1782 بالمائة على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحا بلغت 187.92 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 9.98 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 1.62 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 897.86 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 17.08 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 38.57 مليون جنيه فى فترة التسعة أشهر الأولى من العام السابق له.