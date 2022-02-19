رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لـ بن شرقي وموعد عودة طارق حامد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أخر تطورات إصابة طارق حامد وموعد عودته للملاعب، موضحًا تفاصيل تجديد عقد الثنائي محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي.

ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له اليوم السبت في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "طارق حامد يعاني من إصابة نتيجة تدخل مع محمود عبد العزيز، تسببت في حدوث رشح له بالركبة، وخلال خمسة أيام سيكون في الملعب".

وتابع: "طارق يريد أن يعود قويا من أجل المشاركة مع الفريق والمنتخب الفترة المقبلة، وبالنسبة لي أبو جبل تحدث معي بالأمس، وأكد أنه مع الزمالك، وأطالب بعدم الترويج للشائعات".

وأشار: "هناك لقاء مع شقيق أشرف بن شرقي في المغرب، واللاعب لم يطلب المستحيل ولكن طلب المعقول، بالنسبة للشرط الجزائي العديد من اللاعبين كان قد تم وضع شرط جزائي لهم خلال اللجان السابقة، وبن شرقي سيكون متواجدًا مع الزمالك الفترة المقبلة".

واستطرد: "سنقوم بدفع المستحقات المفروضة على الزمالك، وإنهاء كل القضايا منعا لتعرض الزمالك لإيقاف القيد مرة اخرلا التي تسببت اللجان في حدوثه".

واختتم: "كيف قامت اللجان بخروج اللاعبين أمثال جنش وصبحي وحسين فيصل وهناك إيقاف للقيد، ونجهز مقدم عقود كل اللاعبين من أجل التجديد لهم".