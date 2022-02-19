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علق وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالأهلي على علاقته مع إمام عاشور لاعب الزمالك بعد الأزمة الشهيرة التي حدثت بينهما خلال مباراة القمة في السوبر المصري عام 2020، وذلك قبل تقديم الأخير الإعتذار أكثر من مرة.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "إمام عاشور لاعب جيد ومثل أخي الصغير، ولا توجد مشكلة معه، وسمعت اعتذاره لي".

وتابع: "منذ وقت حدوث المشكلة محمد الشناوي تحدث معي والإعلامي إبراهيم فايق، وأكدت أنه مثل أخي الصغير ولا توجد أي مشكلة معه".

وأوضح: "إمام عاشور لاعب جيد وعليه التركيز في الملعب ولا ينشغل بأمور أخرى".

وعندما سئل عن اللاعبين الذين تمنى اللعب معهم من الزمالك أجاب: "أنا أحب اللاعبين أصحاب القدم اليسرى مثل شيكابالا ومصطفى فتحي".