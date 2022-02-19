صلاح يتحدث عن الوصول لـ150 هدفا مع ليفربول ومنافسة السيتي على البريميرليج

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول، أنه فخور بالوصول للهدف رقم 150 مع الريدز، وذلك بعد تسجيل هدف أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي.
وقال صلاح بعد المباراة: "فخور بالتسجيل لهذا النادي العريق، لكن الأهم هو أن تحقق الفوز دائما وباستمرار".
وأضاف صلاح :"مباراة نورويتش كانت صعبة، لكن المشجعين خلقوا أجواءً مذهلة وجميلة ودفعتنا للأمام".
وعن المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب بريميرليج: "ما علينا هو التركيز في كل مباراة، عندما تنافس السيتي عليك الفوز بكل مباراة".
وأتم: "علينا التركيز في أنفسنا ونرى ما سوف يحصل في نهاية الموسم".
وحول ليفربول تأخره أمام نورويتش بهدف إلى فوز بنتيجة (3-1)، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي.