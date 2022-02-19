صلاح يتحدث عن الوصول لـ150 هدفا مع ليفربول ومنافسة السيتي على البريميرليج

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أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول، أنه فخور بالوصول للهدف رقم 150 مع الريدز، وذلك بعد تسجيل هدف أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي.

وقال صلاح بعد المباراة: "فخور بالتسجيل لهذا النادي العريق، لكن الأهم هو أن تحقق الفوز دائما وباستمرار".

وأضاف صلاح :"مباراة نورويتش كانت صعبة، لكن المشجعين خلقوا أجواءً مذهلة وجميلة ودفعتنا للأمام".

وعن المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب بريميرليج: "ما علينا هو التركيز في كل مباراة، عندما تنافس السيتي عليك الفوز بكل مباراة".

وأتم: "علينا التركيز في أنفسنا ونرى ما سوف يحصل في نهاية الموسم".

وحول ليفربول تأخره أمام نورويتش بهدف إلى فوز بنتيجة (3-1)، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي.