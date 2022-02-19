أكد حسين السيد الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، على جاهزية فريقه لخوض مباراة زاناكو الزامبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حسين في تصريحاته قبل المباراة: "اللقاء سيكون غاية في القوة خاصة وأنه أمام فريق متمرس في كرة القدم الإفريقية، ولكن في النهاية، بيراميدز هدفه الفوز مهما كان المنافس".

وتابع: "البداية دائما في البطولات ما تكون صعبة وبالتالي الفوز على الأهلي طرابلس الليبي في بداية مشوار دور المجموعات أمر مهم للغاية، خاصة وأنه منح الفريق دفعة معنوية قوية وبداية جيدة بالفوز ورغبة في الفوز ومواصلة المسيرة للنهاية".

وأتم: "الفريق هدفه الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي وبالتالي الفوز خارج وداخل الأرض هو الهدف من جميع اللقاءات وهناك رغبة قوية في مواصلة مسيرة الانتصارات بكل قوة".