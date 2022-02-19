 عمرو فهمي: تعديل قانون الإصلاح الزراعي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية - بوابة الشروق
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عمرو فهمي: تعديل قانون الإصلاح الزراعي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية

علي كمال:
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 3:19 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 3:19 م

قال عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الإصلاح الزراعي هدفه إجازة تخصيص جزء من الأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي لإقامة مشروعات النفع العام دون دفع مقابل مادى عن هذه الأراضي، للإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية، وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.

وأكد فهمي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشروع القانون يعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليا بجميع قرى محافظات الجمهورية، لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية، بالإضافة إلى أن التعديل سيساهم أيضا في إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة المواطنين بقرى مصر.

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