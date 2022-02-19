بركات: يجب تطبيق الـ varفي دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

علق محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مباراة الأهلي والهلال، والتي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي، على ملعب الجوهرة بأم درمان، معقل الفريق السوداني.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الهلال، الفريق السوداني حاول شن الخطورة من الجانب الأيسر للأهلي عن طريق الجناح ياسر مزمل لإيقاف انطلاقات علي معلول".

وأكمل: "عمرو السولية يعاني من استهلاك بدني بسبب توالي المباريات في المرحلة الماضية ما بين اللعب مع منتخب مصر والأهلي".

وتابع: "دوري أبطال إفريقيا بطولة كبيرة ويجب أن يتم تطبيق تقنية (الفار) في كافة المراحل وتحديدً دور المجموعات".

وأردف: "الحكم نور الدين الجعفري لم يُشهر أي بطاقة ضد لاعب الهلال الذي اعتدى على طاهر محمد طاهر، كما أن لاعب الهلال اعتدى على محمد عبد المنعم قبل نهاية اللقاء بلحظات".

واستطرد: "عدم تطبيق تقنية (الفار) يُمثل علامة استفهام، المباراة ربما كان تغيرت في حالة طرد لاعب من الهلال في واقعة طاهر".

واختتم: "مستوى الهلال جيد ولكنه لم يظهر بنفس الصورة التي كان عليها في السابق، أتذكر جيداً قوة الهلال السوداني حين كان يضم ثنائي هجومي مميز بقيادة جودوين وكيلاتشي، والهلال بحاجة لتعزيز صفوفه بمهاجم سوبر مثلما كان في الماضي".