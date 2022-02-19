وزير التعليم: «اللي يفرق معاه الامتحان ورقي ولا إلكتروني هو اللي بيفكر هيغش إزاي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التابلت عنصر أساسي في التعامل بالمرحلة الثانوية، تتيح للطاب الوصول للمحتوى الرقمي للتعلم منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "قرار استخدام التابلت في الامتحانات من عدمه تتحدده الوزارة وليس للطالب أو ولي الأمر علاقة بذلك".

وتابع: "الطالب لا تفرق معاه يكتب علامة صح على ورقة أو على شاشة.. اللي يفرق معاه السؤال ده هو الطالب اللي بيفكر هيغش إزاي".

وأشار إلى أنّ الطالب يصل لمنصات كثيرة من خلال التابلت، موضحًا أنّ هناك اتفاق مع إحدى الشركات لإنتاج التابلت محليا في مصر، داعيًّا الطلاب لاستخدام التابلت فيما كام الهدف المحدد له.