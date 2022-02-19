ميدو عن أزمة عروسة الإسماعيلية: والله عيب عدم إصدار قانون يجرم ضرب الزوجة

علق أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق، على أزمة عروسة الإسماعيلية والتي أحدثت جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وتعدى عريس يوم زفافه على زوجته، قبل فرحهما ثم تصالحا وذهبا إلى قاعة زفافهما، في مشهد أثار غضب الكثيرين.

وعلق ميدو على تلك الأزمة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بيتفرجوا على الرجالة بتضرب مراتاتها ومفيش حد بيتحرك .. لا يمكن يكون في دين بيقول إن الراجل يضرب مراته اللي المفروض تكون عنده أمانة من أهلها ..حط ايديه في ايد أبوها وتعهد إنه يحافظ عليها".

وأتم:"والله عيب على الرجالة وعيب إن مايطلعش قانون يجرم ضرب الزوجة".