علق محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على تصريحات إثيوبيا بشأن بدء توليد الكهرباء غدًا الأحد عن طريق سد النهضة، مضيفًا أن الملء الأول للسد والذي تم خلال الفترة الماضية كان كافيًا لملء التوربينات المتواجدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن التوربينات التي امتلأت خلال الملء الأول لسد النهضة تم اكتشاف بهم أخطاء فنية، متابعًا أن الملء الأول كان كافيًا لتوليد الكهرباء إلا أن الأثيوبين أضاعوا عامين كاملين في انتظار توليد الكهرباء.

وتابع، أن مصر لا تمانع في استخدام السد الإثيوبي في توليد الكهرباء، لكن مع عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيرًا إلى أن هناك سوء تخطيط من قبل الأثيوبيين في توليد الكهرباء وتخزين المياه في السد.

واستكمل، أن مصر متضامنة مع أي فائدة للشعب الإثيوبي ولكن ليس على حساب مصر، مشيرًا إلى أن دولتي المصب مصر والسودان ليس لهما أي أزمة في ذلك لكن دون الإضرار بمصالح الشعوب من وفرة المياه لديهم.

وأوضح، أن ما تقوله إثيوبيا بشأن السد لا يعتد به، مضيفًا أن مصر لانقبل تعليه الممر الأوسط للسد دون الاتفاق مع مصر والسودان فيجب التعاون بين دول المصب وإثيوبيا، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يحقق المنفعة العامة للجميع.

وأشار إلى أن من أسباب توجه إثيوبيا إلى ملء السد في هذا التوقيت تحديًا هو الوضع المتدني المتواجد داخلها على الرغم من أن ما يتم تداوله من أنباء بشأن توليد الكهرباء كان من المفترض أن يتم منذ عامين كاملين.