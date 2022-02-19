 سامارانش نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالتزكية - بوابة الشروق
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سامارانش نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالتزكية

وكالات
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 12:19 م

اُختير خوان أنطونيو سامارانش، اليوم السبت، نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالتزكية، نظرا لكونه المرشح الوحيد على المنصب.

وجمع سامارانش 72 صوتا، بينما رفض ترشيحه أربعة أصوات، وامتنع سبعة من أعضاء مجلس اللجنة عن التصويت، خلال أعمال المجلس في بكين عشية اختتام أولمبياد الشتاء.

وكان المسئول الإسباني البالغ من العمر 62 عاما، ونجل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق في الفترة بين 1980 و2001، قد سبق وتولى منصب نائب الرئيس بين 2016 و2020.

وسيتسلم سامارانش مهام منصبه، في 22 مايو المقبل.

وفي الهيئة التنفيذية، حصل الصربي نيناد لالوفيتش والإيطالي إيفو فيرياني على فترات جديدة، وبالتزكية أيضا من دون منافسين.


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