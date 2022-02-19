إعصار زينب يودي بحياة شخصين في ألمانيا

لقي شخصان حتفهما أمس الجمعة في ألمانيا بسبب إعصار "زينب".

وأعلنت الشرطة، اليوم السبت، أن سائقا /56 عاما/ لقي حتفه مساء أمس بالقرب من مدينة ألتنبرج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا عندما اصطدم بسيارته في شجرة سقطت بعرض الطريق. وتوفي السائق في مكان الحادث.

وفي منطقة فورستر نوردزيه كوسته بولاية ساكسونيا السفلى، سقط رجل من سطح إسطبل أثناء العاصفة وتوفي.

وقالت الشرطة، إن الرجل /68 عاما/ حاول إصلاح سقف إسطبل متضرر من العاصفة ليلة الجمعة/السبت، إلا أنه اخترق السقف وسقط من ارتفاع نحو عشرة أمتار.

وفي حادث آخر بشمال الراين-ويستفاليا، قالت الشرطة إن رجلا لقي حتفه بعدما انقلبت سيارته في مدينة زيربيك. ورجح متحدث باسم إدارة الإطفاء مساء أمس تعرض السيارة للعاصفة.



