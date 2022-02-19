البحرين تلغي تحليل بي سي آر للقادمين من السعودية عبر جسر الملك فهد

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أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت أن البحرين ألغت الفحص المخبري لفيروس كورونا "بي سي آر" عند دخول أراضيها عبر الجسر الواصل بين البلدين في المنطقة الشرقية بداية من غد الاحد.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، في بيان اليوم ، تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين، ابتداءً من الغد.

وقالت المؤسسة "إنه تقرر إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا ( بي سي آر) عند الدخول لمملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين، ابتداء من الغد" .

وأشارت إلى" ضرورة الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة الفحص المخبري لفيروس كورونا عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية".