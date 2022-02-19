الهند والإمارات تبرمان اتفاقا لتعزيز التبادل التجارية والاستثمارات

قال وزير التجارة الهندي أن الاتفاق التجاري ،الذي تم التوقيع عليه أمس الجمعة ويخفض الرسوم على قرابة 90في المئة من تجارة البضائع بين الهند والإمارات ،سوف يوفر مليون فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.

وصف الوزير بي في آر سوبراهمانيام، اليوم السبت في تصريحات عبر الانترنت الاتفاق بانه مكسب للطرفين ، مضيفا أنه سوف يتم تطبيقه بين شهري نيسان/أبريل و أيار / مايو المقبلين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإمارات والهند تهدفان لمضاعفة حجم التجارة بينهما إلى 100مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة . وتسعى الهند لتعزيز العلاقات التجارية لمساعدة اقتصادها على التعافي من تداعيات كورونا.

وتعتبر الهند الاتفاق مع الامارات ، ثالث أكبر شريك تجاري لها ، كنقطة انطلاق للتحرك أكثر صوب إبرام اتفاقيات مع دول عربية خليجية أخرى.