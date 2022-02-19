جونسون: روسيا تغزل شبكة من المعلومات الكاذبة لتبرير غزوها المحتمل لأوكرانيا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التضليل الروسي في ضوء احتمالات بوقوع هجوم روسي على أوكرانيا.

وقال جونسون في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم السبت:" ستكون هناك سلسلة من الادعاءات الكاذبة"، مشيرا إلى أن روسيا "تغزل شبكة من المعلومات الكاذبة" من أجل تبرير غزو محتمل لأوكرانيا.

ولفت جونسون إلى أن الأيام الماضية شهدت معلومات كاذبة عن سحب مزعوم لقوات (روسية) وأحداث أخرى، وتابع جونسون محذرا:" كنا نعرف أن هذا سيحدث، وقد شهدناه بالفعل. ولا ينبغي لأحد أن ينخدع".

وتوجه الحكومة البريطانية منذ أيام اتهامات لروسيا بأنها تدبر "عمليات وهمية" وتحميل قوات أوكرانية المسؤولية عنها لخلق ذريعة لغزو الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال جونسون:" إذا تمت مهاجمة أوكرانيا سنشعر بالصدمة في كل أنحاء العالم"، ودعا الحلفاء الغربيين إلى عدم الخضوع للابتزاز فيما يتعلق بالتوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) شرق أوروبا "ولا يمكن أن نسمح بغلق أبوابنا المفتوحة".

وفي رد على سؤال حول رؤيته للتعاون بين بلاده (التي خرجت من الاتحاد الأوروبي) وبين التكتل، قال جونسون: "أنا أود أوثق تعاون ممكن" غير أنه أشار إلى أن بلاده تصرفت بصورة أسرع وأكثر فعالية من "أصدقائنا من الاتحاد الأوروبي" فيما يتعلق بفرض عقوبات وتوجيه تحذيرات.