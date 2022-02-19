السودان يؤكد التزامه بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضبط الوجود الأجنبي في البلاد

أكد معتمد اللاجئين في السودان موسى علي عطرون التزام حكومة بلاده بتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحكم وتضبط الوجود الأجنبي في السودان .

ووفق وكالة السودان للأنباء(سونا) اليوم السبت، جاء ذلك لدى مخاطبة عطرون الاجتماع الموسع الذي عقد بقاعة منتجع البحيرة بمدينة الرهد بشمال كردفان برئاسة عصام محمد صالح المدير التنفيذي للمحلية بحضور أعضاء اللجنة، والتي تضم الجهات العدلية والقانونية والأمنية والإدارة الأهلية والمعنية بتوفيق أوضاع اللاجئين من دولة جنوب السودان في مدينة الرهد.

وأعرب عطرون عن شكره وتقديرة لمواطني محلية الرهد في تعاملهم الحضاري مع إخوانهم الجنوبيين، مبديا استعداده لمعالجة وجود اللاجئين بصورة تحفظ لهم حقوقهم وإنسانيتهم ولأهل السودان علاقاتهم الأزلية والمتجذرة في عمق التاريخ.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية الرهد أبو دكنة أهمية الزيارة ، موضحا أن محلية الرهد من أكبر المحليات التي يوجد بها لاجئون الشئ الذي شكل عامل ضغط على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والآثار السالبة الناتجة عن تردي البيئة كما تناول الجهود التي بذلتها اللجنة في سبيل معالجة العديد من الإشكالات.

وأكد المتحدثون ضرورة الإسراع في دعم برنامج إعداد المواقع المقترحة التي أقرتها حكومة الولاية مع توفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والحماية.