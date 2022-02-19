أجاب المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن كيفية أن يصبح المواطن رجل أعمال من الصفر، قائلًا إن الخطوة الأولى تبدأ بالتوجه إلى الجهاز إذا كان الشخص جادًا ولديه الرغبة والإرادة والفكر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الجهاز يتيح دراسات جدوى استرشادية لبعض المشروعات التي قد ينفذها الشخص لو لم يكن مستقرًا على فكرة مشروع، موضحًا أنه يتيح برامج تدريبية لتحديد الفكرة.

وأوضح أن البرنامج يوجه الشخص نحو الاستقرار على فكرة متناسبة مع خبراته السابقة والظروف المادية والمنطقة المتواجد فيها، مشيرًا إلى أن الشخص يبدأ المرحلة الثانية بعد الاستقرار على الفكرة وهي برنامج «ابدأ مشروعك» لمعرفة معنى التسويق والمحاسبة وإدارة المشروع والأوراق المستخرجة ودراسة الجدوى وكيفية التعامل مع الدولة.

ولفت نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى أن الشخص يعمل على دراسة الجدوى لمدة شهر بعد انتهاء البرنامج ويراجعها المدرب ثم يعطيه الموافقة أن الدراسة متكاملة، مؤكدًا أن الجهاز بإمكانه تمويل المشروع لو لم يمتلك الشخص أمولًا كافية.

وأكد أن فوائد الجهاز الأقل في السوق وبسيطة تبدأ في الصناعي من 5%، وتصل في التجاري إلى 10%، لافتًا إلى أن الجهاز يساعد الشخص على استخراج المستندات الرسمية كالسجل والبطاقة والرخصة حتى يعمل بشكل رسمي.

وذكر أن الجهاز يقف بعد ذلك إلى جانب صاحب المشروع من خلال المعارض والتسويق، متابعًا: «نتعامل مع الرجل والمرأة بداية من 21 عامًا؛ حتى تكون لهم أهلية قانونية لإقامة مشروع تجاري وخدمي وصناعي».

وتابع أن الجهاز يوجه صاحب المشروع إلى جهات أخرى تقدم الخدمات، مستشهدًا بتوجيه صاحب المشروع إلى وزارة الصناعة والتجارة والإسكان لتوفير الأماكن الحاصلة على الترخيص، ما يسهل العمل بشكل سليم.