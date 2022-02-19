ديوكوفيتش يواجه الإيطالي موسيتي في الدور الأول من دورة دبي للتنس

يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا الايطالي لورينزو موسيتي في باكورة مبارياته الرسمية في العام الحالي في دورة دبي لكرة المضرب الاثنين، خلال عودته الى الملاعب للمرة الاولى منذ الجدل الذي رافق تواجده في بطولة أستراليا المفتوحة ثم ترحيله على خلفية عدم تلقيه لقاح فيروس كورونا.

ويشارك موسيتي البالغ 19 عاما ببطاقة دعوة في دورة دبي، لكن سبق له ان واجه ديوكوفيتش خلال بطولة رولان جاروس الفرنسية وانتزع منه المجموعتين الاولين قبل ان يضطر الى الانسحاب في المجموعة الخامسة عندما كان متخلفا صفر-4 بداعي الاصابة، قبل ان يتوج الصربي باللقب.

وتم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا الشهر الماضي بعد خسارته معركة قانونية للمشاركة في اولى بطولات الغراند سلام لهذا العام في ملبورن، وذلك لعدم تلقيه اللقاح، ما حرمه من تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب العاشر في ملبورن الذي كان من نصيب غريمه الإسباني رافايل نادال الذي انفرد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام (21) على حساب الصربي والسويسري روجيه فيدرر.

وستكون مشاركة ديوكوفيتش الاولى له منذ ان كان ضمن منتخب بلاده لكأس ديفيس في ديسمبر الماضي في مدريد.

واعرب ديوكوفيتش اعرب عن سعادته للعودة الى المنافسات وقال خلال زيارته معرض اكسبو دبي 2022 قبل يومين "اشعر بالاثارة للعودة واللعب الاثنين. افتقد الى كرة المضرب بعد كل ما حصل".

وكان ديوكوفيتش التزم بالصمت لاسابيع عدة قبل ان تجري معه هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" حديثاً قبل ايام أكد فيه بأنه لا يمانع الغياب عن بطولات الغراند سلام في المستقبل في حال أُجبر على تلقي اللقاح من اجل ذلك وقال في هذا الصدد "نعم، هذا الثمن الذي أنا مستعد لدفعه"، في إشارة إلى تخليه عن فرصة الانفراد في الرقم القياسي في البطولات الكبرى.

قال "نولي" إنه لا يريد أن يرتبط بالحركات المناهضة للقاح، لكنه يدعم حق الفرد في الاختيار "لم أكن يومًا ضد اللقاح"، مضيفًا أنه تلقى اللقاحات عندما كان طفلاً "ولكن لطالما دعمت حرية أن تختار ما تضع في جسمك".

وتابع "مبادئ اتخاذ القرار بما يخص جسدي أهم من أي لقب أو أي شيء آخر".

ولا تجبر القوانين في دولة الامارات الوافدين اليها أن يكونوا قد تلقوا اللقاح.