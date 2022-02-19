ألمانيا تشيد بجهود العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي





قدمت ألمانيا شكرها للعراق على خطواته لحل مشكلة اللاجئين ودوره في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى اليوم السبت، مع نائب وزير الخارجيَّة الألماني توبياس لندنر، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، وتم بحث آخر المُستجدّات على الساحة العراقيَّة وأبرزها جُهُود تشكيل الحكومة.

و أشاد الوزير حسين بمواقف ألمانيا الداعمة للعراق في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري، مُوضحاً حاجة العراق لدعم ألمانيا وخصوصاً في المجال الاقتصادي، مضيفاً أنَّ "استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وهو يحتاج لدعم الأصدقاء وفي مقدمتهم ألمانيا التي تحتل مكانة مميزة عند العراقيين".

من جهته، أشاد نائب وزير الخارجيَّة الألمانيّ بجُهُود العراق في مكافحة الإرهاب، وبين دعم ألمانيا المستمر له على كافة الصُعد وخصوصاً للعمليّة السياسيّة الديمقراطيّة.

كما ثمن لندنر دور العراق في تحقيق الاستقرار الإقليميّ من خلال الجُهُود الدبلوماسيّة الراميّة لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، شاكراً الحكومة العراقيَّة على الخطوات التي اتخذتها لحل مشكلة اللاجئين.