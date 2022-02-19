 تونس ترفع القيود عن التظاهرات مع تحسن الوضع الوبائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس ترفع القيود عن التظاهرات مع تحسن الوضع الوبائي

د ب أ
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 11:37 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 11:37 ص

أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، رفع القيود عن كل التظاهرات مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة السياحة، أن القرار يأتي عقب توصيات اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا.

ويشمل القرار كل التظاهرات للعموم في الفضاءات المفتوحة والمغلقة على أن يتم التقيد بالبروتوكول الصحي.

ومن شأن القرار أن يمنح جرعة للمؤسسات السياحية والثقافية بعد أشهر من الركود.

وكانت الحكومة فرضت حظر تجوال ليلي ومنع التجمعات والتظاهرات بدءا من 13 يناير الماضي في مسعى لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا مع تصاعد أعداد المصابين آنذاك.

ومع تحسن الوضع الوبائي ألغت السلطات حظر التجوال الليلي في العاشر من الشهر الجاري قبل أن تسمح للجماهير بالعودة إلى الملاعب بطاقة استيعاب لا تتعدى 50%.

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