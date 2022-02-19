 وزير الدفاع الأمريكي: على العالم أن يحاول لآخر لحظة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
السبت 19 فبراير 2022 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الأمريكي: على العالم أن يحاول لآخر لحظة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أحمد علاء
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 2:13 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 2:13 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يجب على العالم أن يحاول حتى آخر لحظة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، أن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا وفي بيلاروسيا يؤجج الأوضاع.

وذكر أن روسيا تتحرك نحو مواقع تؤكد سعيها لشن هجوم، معتبرًا أن روسيا أصبحت جاهزة عسكريًّا لشن الهجوم.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلن أنّ أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حاليًّا شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

وأضاف: "بين 40 إلى 50% من تلك القوات اتّخذت وضعية هجومية.. لقد انتشرت في نقاط تجمّع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك