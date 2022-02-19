وزير الدفاع الأمريكي: على العالم أن يحاول لآخر لحظة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يجب على العالم أن يحاول حتى آخر لحظة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، أن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا وفي بيلاروسيا يؤجج الأوضاع.

وذكر أن روسيا تتحرك نحو مواقع تؤكد سعيها لشن هجوم، معتبرًا أن روسيا أصبحت جاهزة عسكريًّا لشن الهجوم.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلن أنّ أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حاليًّا شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

وأضاف: "بين 40 إلى 50% من تلك القوات اتّخذت وضعية هجومية.. لقد انتشرت في نقاط تجمّع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".