 بوتين يأمر ببدء مناورات الردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية - بوابة الشروق
السبت 19 فبراير 2022 1:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

بوتين يأمر ببدء مناورات الردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية


نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 1:19 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 1:19 م

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" للصواريخ الباليستية.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي أعطى أمرًا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية.

وأضاف أنّ بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي تعتبر مهمة للجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن التدريبات الردع الاستراتيجي العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.

وتقوم القوات الروسية بالمناورات التي تهدف للتحقق من جهوزية القيادة العسكرية وعناصرها المختلفة، بالإضافة إلى الاستعداد القتالي للقوات البحرية وقوات إطلاق الصواريخ استراتيجية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك