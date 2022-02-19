بوتين يأمر ببدء مناورات الردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية

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أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" للصواريخ الباليستية.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي أعطى أمرًا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية.

وأضاف أنّ بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي تعتبر مهمة للجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن التدريبات الردع الاستراتيجي العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.

وتقوم القوات الروسية بالمناورات التي تهدف للتحقق من جهوزية القيادة العسكرية وعناصرها المختلفة، بالإضافة إلى الاستعداد القتالي للقوات البحرية وقوات إطلاق الصواريخ استراتيجية.