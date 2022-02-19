وزير المالية: السيارات المستوردة أرخص من التصنيع المحلي

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة ميكنة الضرائب الجديدة ستنتهي هذا العام، وستعمل على حل مختلف المشكلات المتواجدة حاليا بالمصلحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "علينا الإسراع في إنجاز التحول للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز".

وأشار إلى أن السيارات المستوردة أرخص من التصنيع المحلي نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

وأوضح أن التعريفة الجمركية للسيارات يوجد بها الكثير من التشوهات، وقال: «منظومة التجارة العالمية جاية على الغلابة أوي».