الهند وإيران تبحثان الوضع في أفغانستان وسبل دعم التعاون الاقتصادي

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، أنه عقد اجتماعا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك أثناء تواجدهما في مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.

وكتب الوزير الهندي - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "بحثت مع وزير خارجية إيران الوضع في أفغانستان وسبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين".. مضيفا "أن الاجتماع كان مثمرا، وتم خلاله بحث خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

جدير بالذكر أن الجولة السابعة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني كانت قد بدأت في فيينا يوم 29 نوفمبر العام الماضي وكان يتم التركيز فيها على مسألة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.