قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه، إنه من المحتمل أن يتم إنتاج الكهرباء من سد إثيوبيا بداية من غدا الأحد، وهي خطوة كانت مؤجلة لعدة سنوات لعدم جاهزية السد.

تابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدي البلد»، مساء اليوم السبت، أن ما تقوم به إثيوبيا من توليد الكهرباء تصرف أحادي في ملف السد، موضحا أنه لا توجد بوادر أي مفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا.

واستكمل، أن إثيوبيا تعاني من مشكلات داخلية وتستغل ورقة السد للتغطية عليها،و تشغيل الكهرباء من السد ليس في صالح مصر والسودان، مضيفًا أنه من المتوقع عدم وجود تخزين ثالث للمياه في السد وإذا تمت تلك الخطوة ستكون بكميات مياه ليست كبيرة، مطالبا بضرورة التحرك الدولي للوصول إلى مفاوضات لإنهاء أزمة السد.

ذكر، أن إثيوبيا خزنت 3.5 مليار متر مكعب في العام الماضي، وإذا حدث بدء تشغيل الكهرباء في السد سوف تمر المياه عبر توربينين بنحو مليار متر مكعب شهريا لتعود مجددا المياه المخزنة في السد إلى مصر والسودان في فترة تصل إلى ثلاث أشهر ونصف.

وشدد على أن توليد الكهرباء من السد الإثيوبي لن يؤثر على مصر ولكن نرفض التصرف الأحادي من إثيوبيا، موضحا أنه في حال إنتاج الكهرباء من سد النهضة غدا سوف تنتج طاقة كهربائية بنحو 150 ميجا وات وهي ليست ذات جدوى حيث لا تمتلك إثيوبيا محطات نقل الكهرباء، وسيكون الهدف من تشغيل توربينين هدف سياسي فقط.

أشار، أستاذ جيولوجيا المياه، إلى أنه يتم متابعة مراحل تشغيل السد الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية، موضحا أن ما تقوم به الحكومة الإثيوبية بشأن السد لتهدئة الرأي العام الداخلي.