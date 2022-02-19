جونسون يحذر: دول الناتو لن تتراجع في ظل التهديدات الروسية

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن التهديدات الروسية ضد أوكرانيا، لا تؤدي سوى إلى تعزيز التزام حلفاء حلف شمال الأطلسي(ناتو)، للوقوف على أهبة الاستعداد لدعم بعضهم البعض.

وقال جونسون، في مؤتمر ميونخ للأمن "إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يعتقد أنه من خلال هذه الأفعال، يمكنه دفع الناتو للوراء، سيجد أن العكس هو الصحيح"، في إشارة إلى مخاوف بأن روسيا تستعد لمهاجمة أوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو.

وتابع جونسون "هذه التجربة، رغم كونها مروعة، ربما تفعل المزيد لتوحيد القارة" مشيرا إلى أن هجوما على أوكرانيا، سيسفر عن عقوبات صارمة على روسيا وحتى إصرار أكبر للناتو للدفاع عن جناحه الشرقي.

وتابع "المؤشرات قاتمة، لذلك يجب أن نقف بقوة معا. يتعين أن نجهز أنفسنا لاحتمال أزمة ممتدة".