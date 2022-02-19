 حال ظهور حالات كورونا.. وزير التعليم: خفض مدة الإغلاق من 14 يومًا إلى 7 أيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حال ظهور حالات كورونا.. وزير التعليم: خفض مدة الإغلاق من 14 يومًا إلى 7 أيام

طارق شوقي
طارق شوقي
أحمد علاء
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 12:26 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 12:26 ص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مدة الإغلاق حال ظهور حالات كورونا انخفضت من 14 يومًا إلى سبعة أيام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار الوزير إلى أنّ العالم يتجه إلى تخفيف القيود، وأن هناك دولًا رفعت قرار إلزامية ارتداء الكمامات أو طلب تحليل pcr.

غير أنّه أوضح أنه لا يقصد إتباع هذا الأمر لكنه يحرص على طمأنة أولياء الأمور والتعامل دون انزعاج.

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