تاج الدين: العقاقير الجديدة المستخدمة عالميا في علاج كورونا أُنتجت محليا وبدأنا تصديرها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ العقاقير الجديدة التي استخدمت في علاج فيروس كورونا على مستوى العالم أنتجتها المصانع المصرية بسرعة شديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المصانع المصرية غطت الحاجة المحلية وصدّرت إلى إفريقيا، ما يعني أن الدولة قادرة على صناعة اللقاحات والأدوية بشكل مستمر.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر يتطلب بنية تحتية مؤسسية (مصنع) وماكينات لإنتاج هذه المنتجات، وموارد بشرية لديها علم وخبرة وتجارب، موضحًا أن دقة المادة الخام وكيفية تصنيع اللقاح أو الدواء هي فقط المطلوب نقله وتوطينه ومن ثم إجراء تدريبات على ذلك حتى يتم إنتاجه بمواصفات عالمية ودقة شديدة ويحمل الأمن والأمان والتأثير الإيجابي للإنسان.

وذكر تاج الدين، أنّه كانت هناك تغطية شاملة للمؤسسات الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) التي تعاملت مع مرضى كورونا التي تعاملت مع المرضى ومن لديهم احتمالية الإصابة بالمرض، والحالات التي تُعالج في المنازل عن طريق الأطباء.

وأشار إلى تخصيص مستشفيات للعزل الصحي، وُجدت في كل محافظات الجمهورية، قائلا إنه عندما كان يزداد العدد واحتاج الأمر مستشفيات في مراحل معينة، كانت الدولة تعتمد على امتداد لمستشفيات أخرى.

وذكّر بأن المنظومة الصحية لا تعالج كورونا وتحدياتها وحسب، لكنّها كانت تعالج حوادث وأمراض وإجراء حالات ولادة وعمليات جراحية عاجلة، مؤكّدًا أنّ عجلة الحياة الطبية لم تتوقف للحظة واحدة.