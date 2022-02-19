الناتو في رسالة شديدة اللهجة إلى روسيا: لا نهدد أحدا لكن مستعدون للدفاع عن حلفائنا

وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرج، رسائل شديدة اللهجة إلى روسيا، قائلا إن الناتو "لا يهدد أحدا لكنه مستعد لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن حلفائه"، مؤكدا أن "خطر المواجهة مع روسيا حقيقي".

وأضاف: "موسكو تسعى لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء وإحياء الماضي.. موسكو ترغب في التعدي على سيادة دول"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

كما أشار إلى أن روسيا "شكلت حشدا عسكريا هو الأضخم في المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وأن أوروبا تمر بفترة خطيرة"، منوها بأن حلف شمال الأطلسي "يواصل مراقبة الوضع، ويطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا".

واستطرد: "الأزمة الحالية تطال العلاقات بين روسيا والناتو وروسيا وأوروبا.. والسلم ليس معطى مطلقا ويجب أن نستعد لإبقاء العلاقة قوية بين أوروبا وأمريكا".

وأكد أمين عام الناتو كذلك، أنه "لا وجود لدول من درجة أولى أو ثانية في الناتو، كلنا سواسية".

وتطرق ستولتنبرج لمساعي التهدئة، قائلا: "الناتو سيواصل العمل الدبلوماسي، لكن روسيا لم تظهر أي إشارات على تخفيف التوتر".

كما شدد على أهمية الحوار، معتبرا أنه "لم يفت أوان عودة روسيا من التحضير للحرب"، وأضاف: "الناتو يواصل الاستعداد للحوار مع روسيا، وقدمنا مقترحات مكتوبة لها لتخفيف التوتر".