 ليفربول يوجه رسالة لمنافسي صلاح: قد تحتاج لأكثر من مدافعين لإيقافه - بوابة الشروق
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ليفربول يوجه رسالة لمنافسي صلاح: قد تحتاج لأكثر من مدافعين لإيقافه

محمد جلال
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 10:49 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 10:49 م

وجهت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول رسالة إلى الفرق المنافسة للريدز لإيقاف الملك المصري محمد صلاح، لاعب الفريق.

وقاد صلاح ليفربول للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نورويتش سيتي، في اللقاء الذي اقيم على ملعب أنفيلد بالجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لليفربول عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " قد تحتاج لأكثر من هذا العدد لإيقافه.. نعرف جميعًا ما يفعله الملك في هذا الموقف".

وكان ليفربول قد نجح في تقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، حيث امتلك الريدز 57 نقطة فيما ظل السيتي في الصدارة برصيد 63 نقطة.


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