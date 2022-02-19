ــ تشارلز ديكنز صاحب «أوقات عصيبة» كان مولعًا بالألغاز والرموز.. واستعملها عند تدوين ملاحظات على خطاباته ووثائقه لتوفير الوقت

ــ مشروع «فك شيفرة ديكنز» مكّن الباحثون من حل لغز رسالة غامضة موجهة من «ديكنز» لصحيفة «التايمز» فى القرن الـ 19



عُرِف عن الأديب الإنجليزى الراحل تشارلز ديكنز ــ والذى كان واحدًا من أبرز أيقونات الأدب فى العصر الفيكتورى ــ أنه كان كاتبًا فوضويًا؛ حيث كانت مخطوطاته مليئة بالبقع الحبرية والتعديلات والحواشى التى بالكاد يمكن قراءتها، والأسوأ من ذلك أنه كان يلجأ عند تدوين ملاحظاته لنوع من أنواع الاختصارات فى الكتابة أو الاختزال يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مما ساهم فى جعل خط يده أشبه بـ «خط يد الشيطان»، كما أسماه هو نفسه.

وظهر ولع الكاتب الفيكتورى العظيم بالألغاز والرموز لتوفير الوقت جليًا عند تدوين ملاحظات ونسخ من خطاباته ووثائقه التى أحرق رزمًا منها، والتى لا يزال الأكاديميون يكدحون حتى يومنا هذا لفك رموز الباقى منها والتى يبلغ عددها حوالى 10 مخطوطات.

وقد طرح الأكاديميون العام الماضى مسابقة من طراز مختلف، عُرفت باسم مشروع «فك شيفرة ديكنز» أو ‏Dickens Code؛ كان هدفهم من خلالها توجيه دعوة إلى الجمهور لمساعدتهم فى فك شيفرة واحدة من تلك الوثائق المحيرة؛ ألا وهى رسالة غامضة تم الاحتفاظ بها لأكثر من قرن فى مكتبة فى نيويورك قام «ديكنز» بكتاباتها بالحبر الأزرق على ورق يحمل عنوان Tavistock House، وهو محل سكن «ديكنز» فى لندن.

وعندما اُفتتحت المسابقة فى أكتوبر الماضى بجائزة تبلغ قيمتها 300 جنيه إسترلينى قام حوالى ألف شخص بتحميل الوثيقة على مدار ثلاثة أيام، وتمت دعوة المشاركين لاستخدام نظام الاختزال Brachygraphy الذى عفا عليه الزمن والذى قام «ديكنز» باستعماله بكثرة.

وكان لدى المشتركين أيضًا إمكانية الوصول إلى دفتر ملاحظات شرح فيه «ديكنز» بعض رموزه الخاصة؛ فعلى سبيل المثال استخدم رمز«@» للتعبير عن الحرف «عن» وكان يكتب الحرف الإنجليزى «t» بطريقة معينة ليعبر عن جملة «غير عادى».

وقد ساهمت جهود المشاركين بالمسابقة على مدار العام الماضى فى فك شيفرة جزء كبير من الوثيقة، وكان من بينهم طالب يبلغ من العمر 20 عامًا من ولاية أوهايو يٌدعى كين كوكس، يدرس العلوم المعرفية فى جامعة «فيرجينيا»، وقد صرّح «كوكس» أنه أحد محبى الألغاز، وكتابات ديكنز، واللغات القديمة، كما كشف عن تأثره الكبير بشخصية عالم الرياضيات وفك الشفرة، آلان تورينج، الذى كان مشاركًا رئيسيًا فى حرب فك الشفرات خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت مُحاضرة الأدب الفيكتورى بجامعة ليستر، كلير وود، وهى أيضًا مؤسسة مبادرة «فك شيفرة ديكنز» مع أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة فوجيا بإيطاليا، هوجو باولز: «لقد ساعدنا المشتركون فى المسابقة فى إلقاء الضوء على هذه الفترة المضطربة من حياة ديكنز». وقد تمكن الخبيران بعد عناء من تجميع نسخة مكتملة من الرسالة بنسبة 70 ٪.

وتبدأ الرسالة بـ 3 جمل غامضة: «أشعر بأننى مضطر، على الرغم من كرهى لذلك، لمناشدة مساعدتك بشكل شخصى»، وقد استنتج أحد الخبراء أن حرفّى «HW» الذين استعملهما «ديكنز» بكثرة فى الرسالة بعد ذلك يشيران إلى «الكلمات المنزلية» وهى مجلة دورية قام «ديكنز» بتحريرها وامتلاكها بالشراكة مع اثنين من الناشرين؛ هما: «برادبرى» و«إيفانز»، وقام خبير آخر بفك شيفرة رمز «الدائرة» على أنه يشير لجملة «على مدار العام «‏All the Year Round، وهى مجلة أحدث نسبيًا أسسها «ديكنز» عام 1859 وامتلكها أيضًا بالشراكة مع «برادبرى» و«إيفانز».

كما تمكن مشترك آخر بالمسابقة من ترجمة اثنتين من الحواشى تمت كتابتهما بلغة غير واضحة بالمرة على أنهما «عيد الصعود» وهو عيد مسيحى يأتى بعد 40 يوما من عيد الفصح، وقد ربط كل من «وود» و«باولز» على الفور بين ذلك وبين حقيقة أن «ديكنز» إبَّان تلك الفترة عام 1859 كان يحاول الدمج بين مجلتيّ «الكلمات المنزلية» و«على مدار العام»، مما يعزز فرضية أن الرسالة كانت تتحدث عن مشروع الدمج ذاك.

وقد ألقت هذه القرائن الضوء على رسالة أخرى مكتوبة بخط واضح نسبيًا وبدون اختصارات محفوظة فى نفس مكتبة نيويورك، فحواها هو اعتذار لـ «ديكنز» من مدير صحيفة «التايمز» عن الخلاف الذى اندلع عندما طلب «ديكنز» من الصحيفة طباعة خبر أو إعلان يروِّج فيه للقراء مجلته الجديدة «على مدار العام»، وقد أتت الرسالة على ذكر رسالة أخرى، كتبها «ديكنز» إلى جون ثاديوس ديلان، محرر «التايمز»، وقد فوجىء الخبراء بعد فك الرسالة الحديثة بأنها تلك الرسالة بعينها.

ويجب علينا الآن أن نعود بعقارب الساعة إلى الوراء الآن إلى العام 1859 لنستطيع فهم ما كان يجري؛ لقد كان ذلك العام صعبًا بالنسبة للكاتب الشهير الذى كان قد بلغ الـ47 من العمر لتوه، وعلى الرغم من الشهرة التى اكتسبها بعد طرح روايتيّ «البيت الموحش» و «دايفيد كوبرفيلد»، إلا أنه كان يواجه مشاكل شخصية عصيبة؛ فقد انهار زواجه فى أعقاب عدة شائعات تفيد تورطه فى علاقة غرامية مع إحدى الممثلات، وقد نشر «ديكنز» تعقيبًا على ذلك بيانًا غاضبًا فى مجلته «الكلمات المنزلية»، واصفًا تلك الشائعات بأنها «كاذبة وقاسية وبشعة بشكل لا يُصدق»، وكان أن طلب «ديكنز» من صديقيه الناشرين «برادبري» و«إيفانز» نشر البيان أيضًا فى مجلة Punch الخاصة بهما لكنهما رفضا، مما أثار حفيظة «ديكنز» وتسبب بشكل مباشر فى انهيار علاقته بهما، كما رفضا عرضًا قدمه «ديكنز» لشراء حصته من مجلة «الكلمات المنزلية».

ودفعت تلك التداعيات «ديكنز» إلى التخطيط لإنشاء مجلة جديدة خاصة به وحده، لكنها كانت خطوة محفوفة بالمخاطر لأنه، رغم نجاحه، كان يعانى من مشاكل مالية؛ فقد كان يعول 10 أطفال وكانت «الكلمات المنزلية» التى أطلقها عام 1850 مصدرًا حيويًا للدخل بالنسبة له، ونافذة أيضًا للترويج لأعماله، وكانت بدأت تحظى بشهرة ومبيعات لا بأس بهما عام 1854 مكنته من نشر روايته الشهيرة «أوقات عصيبة».

وفى خضم تلك الأحداث، كان لـ «برادبرى» و«إيفانز» رأى آخر، فقد أرادا إزاحة «ديكنز» من مجلة «الكلمات المنزلية» وإدارتها بدونه، ورفعا دعوى قضائية ضده لمنعه من إغلاقها، ولكن جاء الحكم القضائى فى صالح «ديكنز»؛ حيث منح «ديكنز» الحق فى تعريف قرائه برغبته فى وقف مجلة «الكلمات المنزلية» أو استمراريتها باعتباره صاحب الفكرة الرئيسية وليس الناشر.

وهكذا خرج «ديكنز» منتصرًا فى ساحة القضاء، وعقد العزم على تعريف القراء بانسحابه رسميًا من إدارة المجلة فى الإعلان المخصص فى صحيفة «التايمز»، ولكن الصحفى الذى كان من المفترض أن ينشر الخبر قام برفضه؛ لأنه لم يكن على دراية بحكم المحكمة وشعر أن هذا الخبر سيعطى انطباعًا خاطئًا للجمهور بأن مجلة «الكلمات المنزلية» سيتم وقف توزيعها، وبالطبع كان إلغاء نشر الخبر فى صحيفة «التايمز» بمثابة مفاجأة سيئة لـ «ديكنز» وكان بحاجة إلى تصحيح.

وهكذا تمكن فريق الخبراء من فك لغز رسالة «تافيستوك»، التى كما نعلم الآن كانت محاولة الكاتب اليائسة لإنقاذ الموقف من خلال مناشدة المحرر للسماح له بتعريف القراء بما يجرى، حيث إنه لم ير «منطقًا أو سببًا» لرفض نشر الخبر فى الصحيفة كما ذكر فى رسالته.

وسرعان ما اعتذرت «التايمز» وأعادت نشر الخبر آنذاك، وتفرغ «ديكنز» لتأسيس وإدارة مجلته الجديدة التى منحها عنوان «على مدار العام»، والتى طرحها فى الأسواق فى نفس عام طرحه الجزء الأول من رواية «قصة مدينتين» التى لاقت رواجًا كبيرًا، ثم نشر الكاتب روايته الأشهر «توقعات عظيمة» بعد ذلك بعام، وفى غضون ذلك، فشل برادبرى وإيفانز فى إدارة مجلة «الكلمات المنزلية» واضطرا لبيع اسمها التجارى فى مزاد علنى، وقد قام «ديكنز» بشراء الاسم مجددًا فى المزاد بجزء بسيط من السعر الذى عرضه فى الأصل، وحقق حلمه ومأربه فى النهاية ــ برغم أنف الناشرين ــ فى دمج المجلتين معًا؛ حيث أصبح يصدر مجلة «على مدار العام» مذيلة بملحق صغير لمجلة «الكلمات المنزلية».

وقد فاز مؤخرًا بجائزة «فك شيفرة ديكنز» مهندس أمريكى يعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات فى ولاية كاليفورنيا ويُدعى شين باجز، بعد أن تمكن من حل معظم الرموز التى وردت فى الرسالة، وقال مازحًا فى أعقاب فوزه بالجائزة: «بعد حصولى على درجة مقبول فى المواد الأدبية طوال فترة دراستى الثانوية، لم أتخيل أبدًا أننى فى يوم من الأيام سأنجح فى فك شيفرة أديب من العيار الثقيل على غرار ديكنز».

وقد كشف الخبيران «وود» و«باولز» عن استمرار مشروع «فك شيفرة ديكنز»، الذى يموله مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية التابع للحكومة، لمدة عام آخر. وكشفا عن حماسهما الشديد لفك المزيد من الوثائق والمستندات التى خلفها «ديكنز»، أو كما قال «باولز» فى وصف مسعاهما الأدبى: «من يدرى؟ لعلنا نزيل النقاب عن قصة جديدة لديكنز لم يسمع بها أحد من قبل».