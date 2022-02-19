رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال إحلال وتجديد كوبري القباحي الشرقي

تابع العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال إحلال وتجديد كوبري نجع القباحي الشرقي المؤدي إلى موقف الزناقطة، والجاري تنفيذه على جانبية ترعة الكرنك الشرقية، ووصلت نسبة التنفيذ حوالي 70%.

وقال رئيس المدينة، إنه يتم الأخذ في الاعتبار أنه على الشركة المنفذة الالتزام باستخراج كل التراخيص من الجهات المختصة والحفاظ على شبكات المرافق للشوارع الرئيسية، والفرعية المحيطة بالمشروع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبدقة عالية ورد الشيء لأصله.

وأضاف أنه كان قد تم إدراج أعمال التطوير من قبل الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا للعام الحالي 2021 / 2022 باعتماد مبلغ حوالي 900 ألف جنيه لإحلال وتجديد الكوبري، ومدة تنفيذ المشروع تستغرق 6 أشهر.